Coreia do Sul será 1ª a oferecer serviço 5G para smartphones

Seul – O ministro das Finanças da Coreia do Sul, Hong Nam-ki, confirmou nesta quarta-feira oficialmente que começará a oferecer serviços 5G para telefones celulares no próximo mês, o que o tornará no primeiro país do mundo em oferecer comercialmente esta tecnologia.

O ministro sul-coreano fez o anúncio durante uma reunião com os principais responsáveis da sua pasta, em Seul, segundo informações da agência de notícias “Yonhap”.

Calcula-se que a velocidade de transmissão sem fio de dados que permite o conjunto de tecnologias 5G seja até 50 vezes mais rápida que a fornecida pelas atuais redes 4G e LTE e espera-se que sua implementação multiplique no futuro os serviços para os usuários e oportunidades de negócios para empresas.

Hong disse que as três principais operadoras de telecomunicações devem fazer um investimento conjunto de aproximadamente 3 trilhões de wons (cerca de US$ 2,67 bilhões) este ano para a implantação completa do 5G na Coreia do Sul.

Na Coreia do Sul, a principal destas operadoras, KT, já realizou o primeiro teste de serviços 5G em uma área limitada durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que foram realizados em fevereiro do ano passado, em PyeongChang.

Além da KT, as outras duas principais operadoras de telefonia móvel do país, SK Telecom e LG Uplus, também começarão a oferecer o serviço 5G no mês que vem e colocarão à venda os primeiros terminais capazes de utilizar esta tecnologia.

Os analistas esperam que o novo smartphone de alta qualidade do gigante tecnológico sul-coreano Samsung que será apresentado mundialmente hoje em San Francisco (Estados Unidos), o Galaxy S10, seja o primeiro capaz de operar na rede 5G.

Da mesma forma, a gigante chinesa Huawei anunciou que apresentará seu primeiro celular para 5G no Mobile World Congress, que será realizado em Barcelona, na próxima semana. EFE