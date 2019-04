Coreia do Sul é a primeira a lançar rede 5G, superando EUA e China

Seul — A Coreia do Sul vai se tornar o primeiro país a lançar comercialmente serviços de quinta geração (5G) na sexta-feira, 5, uma vez que lançará a mais recente tecnologia wireless com a Samsung em seu novo smartphone habilitado para 5G, Galaxy S10.

Com uma das maiores taxas de inserção de smartphones do mundo, a Coreia do Sul está em uma corrida com a China, os Estados Unidos e o Japão para comercializar a rede 5G, esperando que a tecnologia estimule avanços em áreas como cidades inteligentes e carros autônomos, e impulsione seu crescimento econômico, que desacelerou para o menor número em seis anos em 2018.

“É significativo que as empresas de telecomunicações sul-coreanas estejam fornecendo serviços e redes atendendo aos altos padrões de velocidade e qualidade de imagem dos clientes sul-coreanos”, disse Ryu Young-sang, vice-presidente executivo da maior operadora móvel do país, a SK Telecom, nesta quarta-feira.

O 5G mudará o cenário da indústria de jogos, pois permite que jogos transmitidos com o mínimo de atraso sejam jogados em smartphones, acrescentou Ryu.

As operadoras sul-coreanas gastaram bilhões em campanhas de marketing 5G e, na quarta-feira, a SK Telecom exibiu estrelas do K-pop e um medalhista de ouro olímpico como seus primeiros clientes 5G.

A operadora espera ter cerca de 1 milhão de clientes 5G até o final de 2019. Atualmente tem um total de 27 milhões de usuários.