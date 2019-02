Conselho avalia padrão de rádio digital a ser adotado

Brasília – O Conselho Consultivo do Rádio Digital se reuniu hoje (23) pela primeira vez e criou três comissões técnicas destinadas a debater sobre qual padrão de rádio digital deve ser implantado no Brasil.

Desde 2010, o país vem testando dois padrões de rádio digital. O primeiro, norte-americano, é o Iboc (HD Rádio); e o segundo, europeu, é o DRM. As três comissões ficarão responsáveis por aprofundar discussões e decisões nas áreas de política industrial, inovação tecnológica e análise e acompanhamento dos testes técnicos.

Os sistemas foram testados, por meio de uma parceria entre o Ministério das Comunicações e o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e no Rio de Janeiro. Os resultados dos testes serão apresentados na próxima reunião do conselho, no dia 28 de novembro.

Ainda nesta semana, esses relatórios serão disponibilizados no site do ministério para avaliação de emissoras e entidades representativas do setor de radiodifusão e da indústria que, junto com representantes do governo federal e do Poder Legislativo, totalizam os 19 integrantes do conselho.

Duas outras reuniões do conselho foram marcadas para dezembro. Na primeira, prevista para o dia 6, haverá um debate entre representantes dos dois sistemas avaliados. No dia 13, a reunião será dedicada à apresentação de um estudo sobre rádio no Brasil.

A atuação do conselho consultivo envolve ainda temas, como financiamento da transição do sistema e parâmetros internacionais.