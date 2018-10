Conheça o Nybble, o gato robô feito em código aberto

São Paulo – Interessado em aprender programação e robótica? Um grupo de programadores de Pittsburgh, nos Estados Unidos, lançou uma campanha de financiamento para vender kits robóticos de código aberto com peças que podem ser montadas pelo usuário. O resultado é o Nybble, um simpático gato capaz de se mover e responder aos estímulos externos.

O gatinho é movido por um microcontrolador compatível com o sistema Arduíno instalado em uma placa, a NyBoard, e armazena “memória muscular” instintiva para se movimentar. Cada kit contém as peças eletrônicas para o funcionamento do sistema e as peças de madeira para encaixar e montar o gato.

No momento, é possível adquirir quatro kits diferentes. O mais simples é a NyBoard, que custa 45 dólares (cerca de 170 reais, em conversão direta) e permite ao usuário criar seu próprio animal, tendo acesso às mesmas funcionalidades do Nybble. O mais completo é um kit com dois gatos, que custa 390 dólares (cerca de 1.450 reais, em conversão direta) e inclui todas as peças necessárias para criar um sistema que os façam interagir entre si.

Inicialmente em fase de protótipo, a campanha já arrecadou mais que os 50 mil dólares (cerca de 185 mil reais, em conversão direta) necessários para entrar em fase de produção e espera entregar os kits aos clientes em abril de 2019.

“Nybble é o gato robótico mais leve e mais rápido que realmente anda. Construído em uma plataforma de código aberto, o Nybble tem infinitas possibilidades na maneira como você pode “ensinar” truques, comportamentos e atitudes de gatos enquanto programa e o ajuda a crescer. Você pode até montar um Raspberry Pi para ajudar o Nybble a pensar!”, diz o texto da campanha de financiamento.

Com aprimoramentos como a adição de um chip opcional de inteligência artificial (feito em Raspberry Pi), os gatos podem se comunicar e armazenar informações para evoluir o aprendizado, a percepção e as tomadas de decisão. A programação do gato pode ser feita em várias linguagens e suas ações demandam comandos bastante simples, como “andar” ou “virar à esquerda”.

Veja o vídeo a seguir: