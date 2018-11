Conheça o FlexPai, primeiro smartphone com tela dobrável

São Paulo – Dois dias antes de a Samsung, após meses de rumores, revelar o seu smartphone com tela dobrável, a Royole, baseada na Califórnia, divulgou o seu dispositivo com tecnologia semelhante. Chamado FlexPai, ele tem tela de 7,3 polegadas, com resolução de 1920 x 1440 pixels (Full HD, mas em proporção 4:3, em vez da comum 16:9) e suas especificações de hardware são parecidas com as de celulares avançados já disponíveis.

O processador é integrante topo de linha dos chips da Qualcomm, com oito núcleos; a memória RAM é de até 8 GB; o armazenamento chega a 256 GB; e a bateria tem capacidade de 3.800 mAh.

Para que não se quebre durante o uso, o FlexPai pode ser dobrado até 200 mil vezes, o que a fabricante espera abranger toda a vida útil do produto.

O sistema Android que vem no produto tem uma personalização de interface chamada Water OS para permitir o seu uso em tela flexível. Durante o evento para desenvolvedores da Samsung, o Google subiu ao palco para anunciar que o Android terá suporte oficial para esse tipo de display, o que viabiliza telas dobráveis de outras fabricantes em 2019.

Por ora, o aparelho é um protótipo que será vendido nos Estados Unidos e na China, com preços de 1.300 dólares e 9 mil yuan, respectivamente.

De acordo com um relatório da Display Supply Chain Consultant, os smartphones com telas dobráveis devem ter 3,1 milhões de unidades vendidas em 2019. Até 2022, o crescimento estimado é para 63 milhões de unidades, atingindo receita de 8,9 bilhões de dólares globalmente.

Infinity Flex Display

A nova tecnologia de tela dobrável da Samsung leva o nome de Infinity Flex Display. O smartphone, em si, não foi detalhado pela fabricante. Ele sequer teve seu visual revelado. O que se sabe sobre o aparelho é que a sua tela tem 7,3 polegadas, pode ser dobrada para ficar de um tamanho que caiba no bolso, segundo a marca, e que ele já conta com o suporte do Android flexível. Um dos recursos de software exclusivos do produto é a possibilidade de abrir três janelas de aplicativos ao mesmo tempo–hoje, podemos fazer isso com apenas 2 (e talvez um vídeo em pop up).