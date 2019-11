Confira as estreias de novembro da Amazon Prime Video

São Paulo — Novembro já começou e o Amazon Prime Video divulgou as estreias do mês. A lista conta com séries, filmes e produções próprias da plataforma da streaming.

Entre os filmes estão Insurgente, da série Divergente, que estará disponível no dia 15, e a animação Dumbo, que já está na plataforma. E apesar de o Halloween já ter passado, também tem filme de terror, O Grito.

Entre as séries, você pode assistir a novos episódios do reality show De Férias com O Ex: Celebs, liberado a partir do próximo domingo (3).

Confira a programação completa de estreias do Amazon Prime Video:

Séries originais da Amazon

Savage x Fenty fashion Show 04/11/2019 One Child Nation 08/11/2019 The Man In The High Castle (Temporada 4) 15/11/2019 Brittany Runs a Marathon 15/11/2019 Carnival Row 22/11/2019 The Feed 22/11/2019 The Report 29/11/2019

Séries licenciadas

Absentia (Temporada 2) 03/11/2019 Cuna de Lobos 20/11/2019 Família Frente a Frente 20/11/2019 The Purge 20/11/2019 Os Irmãos Freitas 20/11/2019 De Férias com O Ex: Celebs 20/11/2019 Costume Quest Christmas Special 22/11/2019

Filmes