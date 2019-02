Confira a retrospectiva de 2013 do Twitter em um site especial

Assim como todas as redes sociais devem fazer até o final deste ano, o Twitter revelou nesta quinta-feira um site com tudo de importante que aconteceu na página em 2013. A retrospectiva está dividida em cinco categorias, que trazem os tuítes mais importantes de acordo com os respectivos assuntos.

A primeira delas, #2013, é a única que foge um pouco do padrão. Nela, são mostrados os temas mais comentados mês a mês, como o Aberto da Austrália de tênis em janeiro, a escolha do papa em março, os atentados na maratona de Boston em abril e o tufão Haiyan nas Filipinas em novembro. Há ainda uma lista com os “Tweets Dourados”, que são os posts mais compartilhados durante o ano.

As categorias #notícias, #entretenimento e #esportes, por sua vez, já mostram tuítes que ilustram os acontecimentos mais importantes nas notícias, no entretenimento e nos esportes neste ano. Cada uma se divide em outras subcategorias, como as ligas nacionais no caso esportivo – o Campeonato Brasileiro não fica de fora, vale frisar.

Por fim, #showcase traz uma novidade: a possibilidade de se criar linhas do tempo personalizadas. Alguns exemplos de uso da nova ferramenta são mostrados nessa categoria, com seleções de “melhores tuítes” feitas por parceiros do Twitter, como a NASA e emissora estatal britânica BBC.

Confira a lista completa nesse site aqui e veja um resumo da retrospectiva no vídeo abaixo.

//www.youtube.com/embed/wcUHZb-E8Zs