Confira 8 cursos online gratuitos para começar a programar

São Paulo — Programar pode parecer difícil à primeira vista. As linhas de código não fazem sentido e a lógica por trás do conceito não é exatamente clara para quem nunca lidou com isso. Mas é tudo questão de dar um primeiro passo — e há diversos cursos online que ajudam nessa parte. Selecionamos oito deles, com opções em inglês e português, para quem quer começar nessa área ou ao menos entender melhor com diferentes linguagens de programação funcionam. Todas as aulas são gratuitas, mas é preciso pagar se quiser um certificado. Ainda assim, são boas oportunidades de aumentar seus conhecimentos. Confira a seguir.

Introdução à ciência da computação — Curso introdutório preparado por professores da universidade de Harvard, o CS50x apresenta o básico de ciência da computação, lógica, desenvolvimento e de algumas linguagens, como C, Python, SQL e JavaScript. O curso está disponível apenas em inglês, mas pode ser feito no seu ritmo, sem pressa. Ele fica no ar até o final de dezembro deste ano aqui.

Ciência da computação — Se preferir uma abordagem mais “mão na massa”, talvez valha a pena tentar o curso de ciência da computação da Codecademy. As aulas dão uma introdução a programação, dedicando uma atenção especial a Python. O curso também é todo em inglês e pode ser feito no tempo que você achar melhor. Clique aqui para acessar.

Lógica de programação básica — Totalmente em português, o curso de lógica de programação básica da Prime Cursos cobre algoritmos, variáveis, funções e outros aspectos do desenvolvimento. Tem carga horária de 35 horas e está disponível aqui.

Introdução à lógica — Com uma temática similar, o curso da universidade de Stanford é dedicado a mostrar aos alunos que há, sim, uma lógica por trás daqueles códigos todos. As aulas têm áudio em inglês, mas há legendas em português disponíveis. A carga horária é de cerca de 20 horas e você se inscrever aqui.

Introdução a Python — Se você quiser se dedicar a uma linguagem específica, o Python pode ser uma boa escolha para começar. Este curso, preparado pela Microsoft, ensina os básicos dela (em inglês) e tem duração de cerca de 20 horas. O prazo para terminar as aulas é 31 de março. Acesse e se inscreva por aqui.

Conceitos de Python — Alternativa em português, este curso da USP é um pouco mais longo e já aborda mais a fundo as características do Python. Tem duração estimada de 31 horas. Está disponível aqui — e também tem uma segunda parte, aqui.

Introdução a C — Outra linguagem de programação interessante para se começar é o C. O curso da universidade de Dartmouth, nos EUA, se propõe a fazer toda a introdução e garante que mesmo iniciantes terminarão sabendo programar o básico. É curto, com duração estimada de 10 horas, e é todo em inglês. Pode ser feito até 18 de março e está disponível aqui.

Introdução a PHP — Por fim, o curso do iPED ensina como começar a desenvolver em PHP, uma linguagem mais voltada para a web. Cobre desde os primeiros passos, de instalação e configuração, até o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL. É gratuito, totalmente em português, tem carga horária de 10 horas e precisa ser completado em um mês. Está disponível aqui.