Google anuncia data do seu principal evento do ano

São Paulo – A conferência para desenvolvedores Google I/O acontecerá em 8 de maio, em Mountain View, na Califórnia, onde fica a sede da companhia.

O evento é quando o Google mostra ao mundo as novidades que prepara para o ano. Grande parte do que é apresentado lá ainda leva alguns meses para ser lançado–e algumas coisas nem chegam ao Brasil, como o smartphone Pixel ou o Google Home, por exemplo.

Porém, vale lembrar que o Google anunciou que está entrando no mercado de hardware no Brasil com estratégia de longo prazo.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Uma das novidades deve ser o novo sistema Android P, sucessor do Oreo. A especulação na mídia americana é que o nome dele será Pineapple, abacaxi, em inglês. Tradicionalmente, o Google escolhe nomes de sobremesas ou doces para suas versões do Android, como Ice Cream Sandwich ou Lollipop.

Diversos aplicativos do Google também podem receber novidades, como o Fotos e o Assistente.