Conferência anual da Apple será online por causa de coronavírus

A Apple anunciou nesta sexta-feira que sua conferência anual de desenvolvedores em San Jose, Califórnia, em junho, será totalmente online, citando a “atual situação de saúde”, em referência ao novo coronavírus Covid-19.

A Apple é a gigante de tecnologia mais recente a fazer alterações em sua conferência de desenvolvedores de softwares. O Facebook, a Microsoft e o Google, da Alphabet fizeram isso anteriormente.

A conferência anual da Apple normalmente atrai mais de cinco mil participantes. A empresa afirmou em comunicado que comprometeria 1 milhão de dólares para organizações locais de San Jose para compensar a perda de receita associada à conferência.

Na segunda-feira, autoridades do condado de Santa Clara, onde San Jose está localizada, proibiram aglomerações de mil pessoas ou mais por pelo menos três semanas. Na última quarta-feira, o escritório do governador Gavin Newsom proibiu reuniões de mais de 250 pessoas no Estado até o final de março.