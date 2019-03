Concorrente do Uber lança sistema de assinatura nos EUA

São Paulo — A Lyft, uma das principais concorrentes do Uber nos Estados Unidos, anunciou um sistema de assinaturas que cobre todo o território norte-americano. A proposta é similar à da Netflix, mas com carros: uma mensalidade paga, de 299 dólares, garante transporte para todo o mês.

O sistema, no entanto, não é ilimitado. O plano All-Access, que é o oferecido hoje, dá direito a 30 corridas de 15 dólares no mês e 5% de desconto em viagens adicionais. O valor excedente, de toda forma, precisa ser pago pelo usuário. A assinatura também só cobre carros — ou seja, nada de scooters ou bicicletas, outros dois meios de transporte disponibilizados pela Lyft nos Estados Unidos.

O serviço baseado em mensalidades começou a ser testado pela empresa no começo deste ano, também no mercado norte-americano. A companhia chegou a oferecer outras opções de planos durante os experimentos, indo de 150 a 450 dólares, mas acabou por fechar com apenas um, de 299 dólares.

Sistemas de assinatura não são exatamente comuns entre os serviços de compartilhamento de carros; Uber, Cabify e 99 não oferecem nada do tipo por aqui, por exemplo. Ser a pioneira na ideia pode ajudar a Lyft a ganhar a preferência de mais clientes, portanto — algo bastante importante quando se é uma empresa que está pensando em abrir o capital em breve.