Computação em nuvem puxa crescimento da SAP no Brasil no 2º trimestre

São Paulo – A alemã SAP, conhecida por seus sistemas de gestão financeira, avançou no segmento de computação em nuvem durante o segundo trimestre de 2019. De acordo com a empresa, o segmento que teve crescimento maior do que 100% foi a de gerenciamento de experiência do cliente, chamada de Customer Experience (CX).

A gigante de tecnologia também firmou novos contratos, como um com a Gerdau, que já era cliente de outros produtos da SAP. A maior produtora brasileira de aço passou a usar sua ferramenta de gestão de Recursos Humanos chamada SuccessFactors, baseada na nuvem. Ela permite gerenciar funcionários por competências e visa dar maior agilidade na gestão de funcionários.

A mesma plataforma também foi adotada, no último trimestre, pelo hospital Sírio-Libanês. Em entrevista a EXAME, Cristina Palmaka, presidente da SAP no Brasil, afirma que o hospital poderá ser mais eficiente na gestão de dados e processos. “O Sírio-libanês usará tanto a nossa aplicação de gestão de pessoas quanto nossa solução de finanças. Com a gestão do quadro de funcionários e suas competências médicas, o hospital poderá achar rapidamente as pessoas mais qualificadas para cada caso. No setor de compras, eles terão ferramentas para comprar com os melhores preços e controlar o inventário, tudo em uma única plataforma e sem duplicação de dados”, disse Palmaka. No setor de saúde, a companhia atende ainda a Dasa, o hospital Albert Einstein e o Fleury.

A rede de fast-food Burger King, terceira maior do setor no país, também passou a integrar o portfólio de clientes da SAP no trimestre. Ela adotou soluções de gestão de experiência do cliente, gestão de compras e a ferramenta de RH. “Analisamos toda a parte de comércio eletrônico deles, especialmente sobre a privacidade de dados. Esse é um tema importante e necessário em razão da lei de proteção de dados pessoais da União Europeia. Começamos com esse projeto e expandimos para a gestão de funcionários terceirizados. No fim, a empresa acabou adotando a maioria das nossas soluções”, afirmou Palmaka.

A ferramenta de gerenciamento de clientes da SAP foi reforçada com uma solução de uma empresa chamada Qualtrics, que analisa experiência do ponto de vista do cliente, da marca, do produto e colaborador. Anunciada no fim de 2018, a aquisição de 8 bilhões de dólares foi a segunda maior da história da SAP.

Outras empresas que agora usam soluções da companhia alemã são James Delivery, do Grupo Pão de Açúcar, Drogaria Araújo e o Grupo Boticário.

Globalmente, a SAP rivaliza com empresas como Microsoft, Oracle e Salesforce, que também atuam no mercado brasileiro.