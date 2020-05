Compra de startup pela Apple reafirma aposta em um mundo mais virtual

Demorou, mas a Apple confirmou os rumores e informou que adquiriu a startup NextVR, especializada na produção de eventos ao vivo, como shows e esportes, para serem vistos em dispositivos de realidade virtual. Especula-se de que os valores do negócio giram em torno de 100 milhões de dólares.

Os rumores de que o negócio havia acontecido já estavam circulando pelo menos desde o mês passado, quando o 9to5Mac reportou a negociação. Nesta semana, o site oficial da startup Americana foi modificado e trazia apenas uma mensagem: “Estamos indo em uma nova direção”.

Ainda não há indicação sobre o que a Apple vai fazer com sua nova empresa. Segundo a Bloomberg, a companhia será encerrada e a fabricante do iPhone apenas vai absorver a tecnologia criada para adotar em seus próprios projetos. A Apple apenas comentou que “de tempos em tempos compra empresas menores de tecnologia”.

De certo é que a Apple tem planos de entrar no mercado de realidade virtual. De acordo com o The Information, a companhia da maçã pretende lançar um dispositivo munido com essa tecnologia já em 2022 e, no ano seguinte, comercializar uma espécie de óculos inteligente.

O serviço de streaming Apple TV também poderia ganhar a adição de conteúdo ao vivo transmitido por dispositivos deste tipo e capturado graças a tecnologia desenvolvida pela NextVR.

Fundada em 2009 em Los Angeles, a NextVR recebeu 115 milhões de dólares em aportes realizados em três rodadas de captação. Entre os principais apoiadores financeiro da companhia estão fundos de venture capital ligados ao setor de entretenimento, como Time Warner Investments, RSE Ventures e Comcast Ventures.

Ao longo dos últimos a companhia firmou acordo para a transmissão de importantes eventos ao redor do mundo. O maior deles é a NBA, a liga de basquete masculino dos Estados Unidos. O serviço também exibe algumas partidas de futebol, lutas de boxe, corridas de carros e até mesmo especiais de comédia em pé.