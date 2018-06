Competição de algoritmos para finanças paga até R$ 20 mil

São Paulo – Uma nova competição do BTG Pactual paga prêmios de até 20 mil reais pela criação de algoritmos de negociações de ativos financeiros. O concurso é da iniciativa Stratsphera, portal criado pelo banco para fomentar uma comunidade de Algo Trading no país. O objetivo da criação de códigos para lidar com ativos financeiros é eliminar a subjetividade humana nas decisões de movimentações financeiras de investidores individual (pessoa física).

Algoritmos podem ser definidos como um conjunto de instruções lógicas finitas escritas em uma linguagem de programação. Por meio delas, tarefas podem ser realizadas automaticamente e em velocidade superior à dos humanos.

Na primeira fase, que começa nesta semana e termina em 20 de julho, os participantes poderão criar e simular o desempenho dos seus algoritmos na plataforma da Stratsphera. A segunda etapa, que termina em 15 agosto, será o período de avaliação da performance dos algoritmos criados. O resultado será divulgado em 17 de agosto e os três primeiros colocados receberão prêmios de 20 mil reais, 15 mil reais e 10 mil reais, respectivamente.

Para viabilizar o desenvolvimento dos algoritmos, a plataforma do BTG Pactual oferece um acervo de dados do mercado brasileiro e dos Estados Unidos. Com registros desde 2007, a biblioteca conta com informações como índices do Ipea e dados do Twitter.

Programadores interessados podem se cadastrar no site da iniciativa do BTG.