Comparamos o novo Samsung Galaxy S9 com o iPhone X

Quando revelou o substituto do Windows 8, a Microsoft pulou o número 9 e foi direto ao Windows 10. O iPhone 8 da Apple foi seguido pelo iPhone X (se pronuncia “dez”). Mas a Samsung preferiu não seguir o exemplo: o sucessor do Galaxy S8 é o Galaxy S9 (e o S9 Plus, maior), que sairá em março.

A Samsung precisa ser melhor que o iPhone X aos olhos dos consumidores. Veja uma comparação entre os dois aparelhos.

Fotografia e vídeo

Ótimas fotos são essenciais para qualquer telefone de ponta. A Samsung equipou o S9 Plus com duas câmeras: uma grande angular e uma teleobjetiva (como o iPhone X) e ambas fazem capturas a uma resolução de 12 megapixels (também igual ao iPhone X). A Samsung inclusive monta as duas lentes do S9 Plus verticalmente — algo que a Apple também faz com seu principal modelo.

Mas a grande diferença pode ser vista no desempenho com pouca luz. Ao tirar uma foto com o S9, o usuário na verdade captura 12 imagens simultaneamente. O telefone, então, compara todas as exposições para criar uma única imagem que inclui todos os detalhes desejados, mas com o mínimo de granulação e ruído possível. O recurso é similar ao processamento de fotos de grande alcance dinâmico do iPhone X, que consiste em tirar três imagens com diferentes níveis de exposição à luz para combiná-las e produzir uma imagem mais completa e equilibrada.

Tela e design

Os recursos são os mesmos, em sua maioria, nos modelos S9 e S9 Plus, com exceção do sistema da câmera. Mas a segunda versão é maior: usa uma tela de 6,2 polegadas (15,7 cm), contra 5,8 polegadas (14,7 cm) no S9 regular. As versões grande e pequena pesam 189 gramas e 163 gramas, respectivamente.

O iPhone X pesa 174 gramas — está bem no meio dos dois modelos da Samsung. Mas a tela é uma grande diferença. O famoso “entalhe” no alto da tela do iPhone X da Apple não foi adotado pela Samsung. Em vez disso, a tela do S9 é um retângulo ininterrupto. Os biséis nas partes superior e inferior da tela são finos, mas os da Apple são mais finos. Os consumidores terão que escolher: biséis mais finos, mas com entalhe, ou tela sem entalhe, mas com biséis ligeiramente maiores.

Preço e veredicto

Os novos modelos são mais baratos que o iPhone X, vendido a partir de US$ 999. Nos EUA, os preços variam de US$ 720 pelo S9 com a operadora T-Mobile U.S. a US$ 930 pelo S9+ com a Verizon Communications.

Esses telefones são os modelos mais caros produzidos em suas categorias e, no papel, têm semelhanças notáveis. Esteticamente, há uma diferença maior entre um iPhone 8 e um iPhone X, em particular em termos de design industrial bruto, tamanho de tela e qualidade de imagem. O Samsung S9 oferece uma atualização fisicamente menos notável em comparação com o S8, mas os recursos fotográficos aprimorados e a potência serão argumentos de venda importantes para os possíveis clientes dispostos a trocar de aparelho.

Para o cliente indeciso quanto a abandonar uma fabricante pela outra, a troca se resume a formato de tela, armazenamento expansível, fotografia com pouca luz e aparência física. No mais, ambos não passam de objetos muito atraentes de vidro e metal, apesar dos aumentos recorde nos custos.