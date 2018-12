Como ver sua retrospectiva de 2018 no Facebook

São Paulo – Com o fim de ano, o Facebook liberou um recurso que traz a sua retrospectiva de 2018 na rede social.

Para acessar o seu vídeo, que reúne as principais publicações do ano, basta entrar na notificação de lembranças, que o Facebook envia diariamente aos seus usuários. Também é possível chegar ao seu vídeo por meio deste link.

É possível clicar em compartilhar para usar a criação automática do Facebook no seu perfil ou em editar, para remover alguma publicação indesejada antes de dividir a retrospectiva com seus amigos.