Como usar o aplicativo para receber o auxílio emergencial de R$ 600

Trabalhadores informais já podem realizar o download do aplicativo para fazer o cadastro para o recebimento do auxílio emergencial de 600 reais oferecido pelo governo para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. No tutorial abaixo é possível observar que o processo é bastante simples.

Antes de começar, é preciso lembrar que o auxílio emergencial é concedido durante três meses pelo governo apenas para trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomo e desempregados. Há ainda outras restrições que podem inviabilizar o recebimento. Saiba aqui quem pode fazer o cadastro.

Veja como utilizar o aplicativo para receber o auxílio emergencial de 600 reais:

Primeiro realize o download do programa no site oficial da Caixa ou utilizando as lojas oficial de apps para dispositivos Android e para iPhones.

Com o aplicativo já instalado no aparelho, toque em “Realize sua solicitação”. Na tela seguinte, leia todas instruções para o recebimento do auxílio emergencial e, se estiver apto, marque as caixas de diálogo e toque em “Tenho os requisitos, quero continuar”.

Preencha a próxima tela com seus dados pessoais. Certifique-se de fazer isso corretamente para que não ocorra nenhuma falha no processo. Ao fim, marque “Não sou um robô”, complete o desafio de autenticidade e aperte “Continuar”.

Na etapa seguinte é preciso preencher o número de celular para o recebimento de um código por mensagem de texto SMS. Use o código recebido no aplicativo.

As próximas duas etapas consistem no preenchimento de informações profissionais complementares. Novamente, preencha tudo com cuidado.

Agora é preciso informar a forma desejada de receber o benefício: em uma conta existe ou com a abertura de uma nova conta na Caixa Econômica Federal.

Caso deseje receber o auxílio emergencial em uma conta já existente, preencha os dados bancários e pressione em “Continuar”. Pronto!