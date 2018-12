Como usar, adicionar ou fazer figurinhas no WhatsApp

São Paulo – O aplicativo de mensagens WhatsApp ganhou suporte para figurinhas no segundo semestre deste ano, após meses de testes e rumores sobre o recurso. Como no Facebook Messenger, é possível enviar aos amigos desenhos animados–estáticos–para expressar emoções de forma diferente dos emojis, palavras ou áudios. Além de usar acervos de stickers, você pode criar novos a partir das suas fotos. Veja como usar, adicionar ou criar as novas figurinhas do WhatsApp a seguir.

Antes de mais nada: onde ficam os stickers?

Eles estão na mesma área em que você sempre encontrou os emojis, no ícone de carinha sorridente no canto esquerdo da caixa de texto. Ao abrir essa opção, basta selecionar o ícone de figurinha que fica na parte inferior da interface.

Ali, você já vai encontrar novas opções de download de figurinhas. Vale lembrar que baixar esses conteúdos consome dados de internet móvel, portanto, talvez seja melhor estar conectado a uma rede Wi-Fi para não ficar sem 4G no fim do mês.

–

Você pode adicionar novos pacotes de figurinhas ao tocar no ícone do símbolo “+”. Você será levado à página de downloads na Google Play Store, onde encontrará opções de aplicativos que instalam pacotes de figurinhas. Além de animações tradicionais, de desenhos como o de uma xícara de café expressando diversas emoções, há também pacotes de frases e memes de internet que podem ser usados nas suas conversas no WhatsApp.

Como criar figurinhas no WhatsApp

Você e seus amigos podem virar figurinhas no WhatsApp. Tudo é feito com base em fotos. No Android, o aplicativo chamado “Criar figurinhas para WhatsApp WAStickerApps“, publicado pela desenvolvedora EasyCodesBR, permite a criação de stickers desse modo. Será preciso gerar três novos stickers para criar um pacote seu.

Depois que escolher uma foto, você terá que editá-la para remover o fundo da cena e dar destaque às pessoas ou objetos fotografados. Essa parte é trabalhosa e precisa ser feita manualmente, usando uma ferramenta de borracha para remover tudo que não é essencial na figurinha. Quanto mais capricho, melhor sairá a figurinha. O ideal é evitar deixar rebarbas, o que pode ser demorado.

Felizmente, o aplicativo tem uma ferramenta que permite desfazer ações que não foram bem executadas. Vale notar que você pode também facilitar o trabalho usando a ferramenta de varinha mágica do Adobe Photoshop no computador e, depois, transferir a imagem para a biblioteca de mídia do celular e inseri-la rapidamente como sticker. Um detalhe: toda coleção criada no WAStickerApps precisa ter três figurinhas–mas você pode adicionar a mesma três vezes para não precisar editar três imagens diferentes.

Depois de a Apple banir os aplicativos de pacotes de figurinhas da App Store, o WhatsApp removeu a função de adicionar novas figurinhas na sua versão para iPhone. Com isso, os usuários do smartphone da Apple–ao menos por ora–podem apenas baixar stickers por meio do acervo próprio do WhatsApp.