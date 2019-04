Como usar a internet sem a pressão das redes sociais

São Paulo – Está pensando em dar um tempo nas redes sociais? Um estudo divulgado no fim ano passado indica que o uso dessas mídias digitais pode diminuir a sua sensação de bem-estar e piorar quadros de depressão. Isso acontece, segundo pesquisadores da Universidade da Pennsylvania (EUA), porque tendemos a comprar nossas vidas com as de outras pessoas.

Você pode escolher sair das redes sociais. O próprio cofundador do WhatsApp, Brian Acton (hoje, investidor do aplicativo Signal, focado em privacidade), já pediu mais de uma vez que os usuários do Facebook apaguem suas contas – em parte, em razão do uso indevido de dados de usuários que ocupam constantemente as manchetes dos maiores jornais do mundo.

Se você não quer ficar totalmente desconectado da internet, mas deseja mudar como usa as redes sociais atualmente, algumas extensões para o navegador Google Chrome podem lhe ajudar. Aliás, trocar o Google Chrome pelo Firefox já é uma forma de aumentar o nível de discrição online, uma vez que a Mozilla Foundation prega a privacidade na internet, enquanto o Google monetiza dados de usuários como modelo de negócios. Quem quiser continuar com o Chrome, tudo bem. Você pode tirar o fator “pressão social” da sua linha do tempo com a extensão chamada Demetricator, seja no Facebook, Twitter ou Instagram. A imagem abaixo mostra como fica uma publicação no Facebook o Demetricator está ativo.

Demetricator: extensão para Chrome remove curtidas de redes sociais Demetricator: extensão para Chrome remove curtidas de redes sociais

Os três aplicativos para Chrome, um para cada rede social – linkados acima – , foram criados pelo desenvolvedor Benjamin Grosser. Eles escondem o número de curtidas em publicações e comentários. Com isso, você tem a oportunidade de ter uma visão mais isenta das redes sociais, em vez de dar mais atenção aos conteúdos mais populares, como analisa o advogado especializado em direito digital Ronaldo Lemos na Folha.

Nos aplicativos de mensagens, a pressão de se relacionar com os conteúdos mais comentados não é tão simples de resolver. O que tem solução é aquela notificação de que o recado recebido foi visualizado. Você já deve saber que é possível fazer isso no WhatsApp, desligando o ícone azul de tique duplo nas configurações do aplicativo. Mas dá pra fazer algo semelhante no Messenger, do Facebook. A extensão grátis chamada UnSeen impede que a outra pessoa seja notificada de que você leu a mensagem dela. Com isso, você pode visualizar a mensagem e responder quando quiser.

Agora, se você quiser ter uma experiência de uso de internet ainda mais desassociada das mídias sociais, é possível instalar a extensão gratuita chamada Disconnect – que também tem versão para Firefox. Ela impede que redes sociais e mesmo redes de anúncios acompanhem o que você faz na web. Algumas coisas para de funcionar por causa dessa extensão, como aqueles logins que você faz usando a conta do Facebook ou do Google. Porém, se notar que precisa de uma liberação do bloqueio para um caso como esse, basta clicar no ícone do Disconnect ao lado da barra de endereços do navegador no computador ou notebook e selecionar a opção chamada “Whitelist Site”. O procedimento pode ser facilmente revertido com um processo semelhante, ao clicar na opção “Blacklist site”.

Dar um tempo das redes sociais pode ser bom para a sua saúde mental, como indica a revista Forbes. Mesmo que seja apenas uma redução do seu nível atual de uso.