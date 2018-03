Como transcrever mensagens de áudio no WhatsApp no Android

São Paulo – Se você não gosta de ouvir áudios no WhatsApp ou simplesmente não quer ouvi-los enquanto está no trabalho ou andando de transporte público, você pode usar a conversão de voz para texto para ver o teor das mensagens.

Disponível para smartphones com sistema Android, o aplicativo chamado “Transcriber for WhatsApp” é o que você precisa para não ouvir mais as mensagens de voz dos seus amigos.

O app é de um desenvolvedor independente sem relação alguma com o WhatsApp em si. Ou seja, não se trata de um recurso oficial–ao menos por ora.

Na edição grátis, o Transcriber só converte as suas mensagens em texto se você selecioná-las, tocar no ícone de compartilhamento e escolher o ícone do app (uma letra “A” junto a um microfone, com fundo verde). Na versão paga, que custa 8,49 reais, as mensagens de áudio recebidas no WhatsApp são transcritas automaticamente assim que são recebidas. Esse processo acontece em segundo plano e uma notificação é enviada ao usuário quando a transcrição estiver completa.

Por padrão, o idioma é o português. Se quiser, você pode alterá-lo acessando o menu de configurações.

Nos termos de privacidade do Transcriber, o usuário é informado de que seus dados são coletados para fins de monitoramento de tráfego (Analytics), bem como para fins publicitários. O teor das mensagens, de acordo com o desenvolvedor, não é coletado.

Para compreender o que é dito em português, o app se baseia na plataforma de código-aberto Wit.Ai, que oferece APIs para diversos usos. De acordo com o site oficial da iniciativa, o código é usado por mais de 120 mil desenvolvedores.

Na loja virtual do Android, Google Play Store, o Transcriber for WhatsApp tem mais de 100 mil instalações.