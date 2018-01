Como saber se a Apple deixou o seu iPhone lento

São Paulo – A Apple admitiu publicamente que deixa os iPhones com baterias antigas mais lentos para evitar desligamentos inesperados, que podem ocasionar problemas em componentes eletrônicos.

A informação gerou revolta por parte dos usuários de iPhones em todo o mundo a empresa tomou algumas medidas, como reduzir o custo da substituição de baterias. Mas como saber se o seu aparelho realmente foi afetado por essa restrição da Apple?

Ao reduzir o desempenho de um iPhone em prol do bom funcionamento geral do produto, a velocidade de processamento, também chamada de clock, pode ser diminuída. O aplicativo Lirum Device Info mostra a velocidade máxima do clock do seu aparelho e também qual é a velocidade atual dele. Se elas forem diferentes, seu smartphone foi afetado pela redução de performance da marca–e uma bateria nova pode resolver isso.

O aplicativo tem uma versão grátis, que já permite a consulta ao clock, e uma edição paga, com mais recursos, que custa 9,90 reais na App Store, que agora tem preços em real, não mais em dólar.

Ao instalar o Lirum, toque no menu do canto superior esquerdo da tela, selecione “This Device” e depois “CPU”. As informações que você deve observar para verificar se houve redução de desempenho do seu iPhone são “CPU Actual Clock” (clock do seu aparelho) e “CPU Maximum Clock” (clock máximo, de fábrica, do seu iPhone).

Se os números estiverem diferentes, seu aparelho foi afetado pela restrição de desempenho da Apple. Caso contrário, seu ele deve estar funcionando normalmente.

Em nossos testes, vimos que um iPhone 6 tem clock de 1,4 GHz, mesmo tendo apenas 1.200 mAh de capacidade de bateria, contra os 1.810 mAh oferecidos em uma bateria nova deste modelo. A informação sobre a saúde da bateria também pode ser consultada na versão grátis do Lirum Device Info, na seção referente à bateria (o caminho é tools>battery>check battery internal reports).