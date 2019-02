Como ocultar notificações na tela de bloqueio do celular Android e iPhone

São Paulo – Os aplicativos de mensagens não param de crescer. Não à toa, o Facebook pagou 22 bilhões de dólares pelo WhatsApp e o aplicativo só ganhou mais recursos e mais usuários desde que ocorreu a aquisição, anunciada em 2014. Na maioria dos casos, as mensagens são conteúdos pessoais que podem conter informações sensíveis ou privadas que você deseja que ninguém mais tenha acesso. Por padrão, muitos smartphones mostram resumos de notificações integralmente na tela de bloqueio. Com isso, qualquer pessoa que tenha seu aparelho em mãos ou possa vê-lo em cima de uma mesa pode ler as suas mensagens pessoais. Confira a seguir como você pode aumentar a sua privacidade e esconder as notificações da tela do celular.

iPhone

Para ocultá-las, é preciso fazer uma alteração simples no iOS. O caminho é o seguinte: Ajustes>Notificações>Pré-Visualizações.

Ali, você pode escolher entre mostrar sempre, mostrar apenas quando o iPhone já estiver desbloqueado ou nunca. Se quiser ver o conteúdo na tela de bloqueio quando ele estiver desbloqueado, como acontece nos iPhones com o sensor de reconhecimento facial Face ID.

Android

No Android, o procedimento pode variar, em razão da personalização de interface promovida pelas fabricantes de smartphones, como Samsung, Motorola, LG, Sony e Asus. Em geral, o procedimento é o seguinte:

Abra o menu Configurações; Selecione a opção “Tela de bloqueio e segurança”; Escolha o item “Notificações”; Ative a opção chamada “Ocultar conteúdo”

Em todo caso, se isso não funcionar no seu aparelho Android, você pode realizar uma pesquisa, como no Google, dentro do menu Configurações.