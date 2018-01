Como o diretor de Star Wars manteve o roteiro longe de hackers

São Paulo – Rian Johnson, diretor de Star Wars: Os Últimos Jedi, contou no The Wall Street Journal como manteve em segredo–e longe de hackers–o roteiro do aguardado filme. A estratégia foi usar um notebook que não se conectava à internet.

Além de ficar longe da web, Johnson diz que sempre o usou o mesmo aparelho e impediu toda e qualquer instalação ou atualização de programas. Com isso, ele impediu a instalação de malwares que poderiam roubar as informações sobre a trama.

As fotos que o diretor tirou durante a gravação do longa-metragem também foram em um dispositivo offline: uma câmera Leica M6 de 35 mm.

As medidas foram tomadas para evitar vazamentos, já que Johnson não se diz avesso à tecnologia em geral.