Como habilitar cookies no iPhone para personalizar sua navegação

São Paulo – Em meio à tamanha preocupação com a privacidade individual na internet, é comum ouvir conselhos sobre desabilitar toda e qualquer função que entregue suas informações à um dispositivo ou aplicativo, especialmente os tão falados cookies que o navegador armazena. Mas como a coleta de dados pode aprimorar a experiência online?

Cookie é o nome dado a pequenos textos que os navegadores armazenam sobre a atividade do indivíduo no mundo virtual, como: quantas vezes ele frequentou uma determinada página ou link, o dia e hora, e outras pequenas informações relacionadas ao interesse por tal assunto ou website.

A principal tarefa desse armazenamento é personalizar o ambiente virtual de cada indivíduo para que ele seja direcionado à notícias e páginas que mais lhe interessam, otimizando assim o tempo gasto em pesquisas e outras coisas, como sugestões de filmes que provavelmente a pessoa se interessaria; então permitir o armazenamento desses dados pode ser favorável ao usuário – caso ele opte por isso.

Como habilitar cookies no iPhone

Abra o aplicativo “Ajustes” Desça a tela e clique em “Safari” Na parte de “Privacidade e Segurança”, garanta que as funções “Impedir Rastreamento” e “Bloquear Todos os Cookies” estejam desabilitadas.

–

Como habilitar cookies em outros navegadores no iPhone

Se o usuário utilizar outros navegadores no dispositivo – como Mozilla Firefox e Google Chrome -. os cookies já estão automaticamente ativos.

Caso o indivíduo queira desabilitar a opção de armazenamento nesses navegadores, basta navegar pela aba anônima, que já impede a coleta de dados. No caso do Firefox para celular, é possível desativar o recurso de cookies no menu de configurações, dentro do item chamado “privacidade”.