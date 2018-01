Como ficar offline no Facebook Messenger

São Paulo – Se você usa o Facebook Messenger, todos os seus amigos sabem que você está online quando você abre o aplicativo. Tanto no celular quanto no computador, há como desativar essa função em poucos instantes e ficar offline no bate-papo.

No computador, você pode desligar isso de duas maneiras. A primeira é no site do Facebook, a rede social em si. Na barra de contatos, que fica na lateral direita da tela, você encontrará uma engrenagem ao lado do campo de pesquisa de pessoas, abaixo de toda sua lista de amigos. Clicando nesse menu, você encontra a literal opção “Desativar o bate-papo”. Ao fazer isso, você pode escolher se quer ficar offline para todos ou apenas para algumas pessoas.

Ao desativar o chat no computador, suas novas mensagens continuam a chegar nos aplicativos para smartphones. A diferença é que, no desktop, elas serão recebidas na sua caixa de entrada do Facebook. Funciona como um e-mail, você visualiza as mensagens quando quiser.

Outra forma de desligar o seu status no Messenger é entrando no site do próprio serviço, o messenger.com. Lá, o caminho é semelhante. A engrenagem, símbolo do menu de configurações, será encontrada no canto superior esquerdo da interface. Ao abril-lo, você verá a opção chamada “Contatos online”. Ali, você pode ver quem está conectado e usando o Messenger, e os seus amigos no chat também veem que você está ativo. Basta desligar o recurso na alavanca horizontal no canto superior direito da tela.

Messenger nos celulares

Nos aplicativos do Messenger para Android e iPhone, o caminho é bem diferente do que fazemos no computador para ficar desconectado. Na barra inferior, à esquerda, vemos um ícone de pessoas. Ele nos leva à área de descoberta de contatos online no aplicativo de mensagens do Facebook.

Feito isso, certifique-se de que você está na aba chamada “Online”, e não na “Messenger”. Você verá uma pequena alavanca horizontal que desativa o status online. Com isso, você também deixará de ver quem está online no aplicativo.

Em nossos testes, notamos que isso pode resolver o problema em alguns casos, mas nem sempre dá certo. Ao voltarmos ao aplicativo após desligar o recurso de compartilhamento de status, notamos que ele foi reativado automaticamente–nós o desligamos novamente.

Se você quer ficar invisível mesmo no Messenger no celular, você pode fazer isso se for usuário da plataforma Android. A dica é usar o aplicativo chamado Unseen, que mostra os dados da central de notificações do seu smartphone. É possível ler as mensagens e ver anexos. Ele é grátis, mas tem uma versão paga que é livre de propaganda.