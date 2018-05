Como evitar que qualquer pessoa compartilhe suas fotos no Instagram

São Paulo – O Instagram lançou um recurso que permite aos usuário usar fotos públicas de outras pessoas no Stories, a área de imagens que somem em 24 horas do app. No entanto, se você tem um perfil público, mas não deseja ter que torná-lo privado para evitar esse compartilhamento das suas fotos por terceiros, você terá que ajustar uma configuração no seu perfil no Instagram.

Por ora, o recurso está disponível apenas no aplicativo para smartphones Android. O iPhone deve receber a novidade também, mas ainda não há precisão oficial da empresa para que isso aconteça.

A ideia por trás da nova função é que as pessoas possam mostrar aos seus amigos fotos legais que estão na própria linha do tempo ou na linha do tempo de outros usuários. Porém, isso abre uma brecha para o uso indevido das suas imagens–algo que a companhia coíbe em seus termos de serviço e privacidade.

Sendo assim, o Instagram permite que você escolha se quer deixar suas imagens públicas ou não para que elas sejam replicadas por terceiros no Stories. O ajuste para evitar isso está no menu de configurações, que você acessa no ícone de três pontinhos que aparece quando você abre o seu perfil. A opção que você deve procurar é chamada “Permitir que outros compartilhem novamente”. Ativa por padrão, você precisará desligá-la para manter a “privacidade” que tinha antes do lançamento do compartilhamento no Instagram Stories.

Não é a primeira vez que o Instagram lança uma novidade que vem ativa por padrão e pode afetar diretamente a privacidade que você tinha no app. Há alguns meses, a empresa colocou uma função no seu campo de mensagens que informa aos demais usuários quando foi o seu último acesso ao app. Isso também pode ser desligado no menu de configurações.