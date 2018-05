Como evitar que o Google saiba tudo sobre você

São Paulo — O Google tem aplicativos que nos permitem fazer a maioria das atividades de trabalho ou entretenimento na internet. Com nomes fortes como Gmail, YouTube, Google, Drive e Chrome, a empresa pode ter acesso a muitos dados sobre a sua vida digital. Ainda assim, você pode escolher usar alternativas para a maioria desses serviços. Um experimento assim foi feito por David Pierce, do Wall Street Journal.

Chrome

Para o Google Chrome, o substituto pode ser o Firefox. O browser, que promete privacidade aos usuários, tem versões para computadores (Mac, Linux e Windows 10) e para smartphones Android ou iPhones. O navegador tem integração com PC e você pode manter todos os seus favoritos integrados e continuar a ler textos ao mudar de dispositivo. Vale notar que ele pode ser mais leve do que o Chrome em notebooks com configuração antiga.

Google

O buscador parece ser algo difícil de substituir, mas há boas alternativas ao Google. Para evitar que a empresa saiba tudo que você pesquisa online, é possível mudar a ferramenta de buscas padrão do seu navegador. Opções são o Bing, que é da Microsoft, ou o DuckDuckGo, uma startup que promete não coletar seus dados (como faz o Google) e não oferece resultados com base no seu histórico de navegação.

YouTube

Pode ser difícil encontrar todos os vídeos em um só lugar que não seja o YouTube. Ainda assim, dá para acompanhar muitos dos principais vídeos do dia pelo Facebook ou mesmo pelo Vimeo.

Drive

Não faltam opções de empresas que oferecem uma cota gratuita de armazenamento na nuvem. Alguns exemplos são Dropbox e OneDrive, da Microsoft.

Google Maps

Se você pensa que foge do radar do Google quando usa o Waze em vez de usar o Google Maps, você está enganado. O Google comprou o Waze há alguns anos. Com isso, você teria que optar por serviços de mapas como Here, TomTom Go, Apple Maps ou Bing Maps.

Gmail

Esse é provavelmente o mais difícil de substituir. Se você tiver um domínio próprio na web, pode criar um e-mail vinculado a ele. Se não, você pode usar o Outlook, da Microsoft. O Proton Mail também é uma opção interessante de serviço de e-mail com mensagens criptografadas.