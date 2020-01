Como evitar que a sua conta no WhatsApp seja roubada

São Paulo – Os golpes que envolvem o roubo de contas do aplicativo de mensagens WhatsApp continuam a acontecer em 2020. Segundo pesquisa da empresa de segurança digital PSafe, mais de 8 milhões de pessoas já foram impactadas por clonagem de contas no app.

Para evitar que isso aconteça, a melhor forma é ativar a função chamada “confirmação em duas etapas”. Para isso, é preciso abrir o aplicativo do WhatsApp; tocar no ícone de três pontos na lateral superior direita da interface; selecionar, em série, os itens “configurações”, “conta” e “confirmação em duas etapas”. Ao chegar nesse ponto, você terá que configurar uma senha de quatro números, que será uma camada adicional de segurança para a sua conta. Ela será solicitada, de tempo em tempos, e, por isso, é bom não esquecê-la.

O roubo de contas no WhatsApp se dá pela forma como o aplicativo funciona. No primeiro acesso, ele envia para o usuário um SMS com um código, que precisa ser inserido para iniciar o acesso. Usuários afetados por golpes relatam que o roubo de contas acontece quando esses números de confirmação são compartilhados com outras pessoas por telefone ou mensagem. A partir desse ponto, quem roubou a conta pode configurar uma senha de confirmação em duas etapas, o que inviabiliza a recuperação da conta no curto prazo. Ou seja, não é, em termos práticos, uma falha de segurança. É um tipo de golpe – e é preciso cuidado para não cair nele.

Para reaver a conta, o usuário precisa entrar em contato com o suporte técnico do WhatsApp via e-mail ( support@whatsapp.com) ou esperar sete dias de inatividade da sua conta, quando ele poderá fazer login apenas com o número de confirmação enviado via SMS.