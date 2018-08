Como Edward Snowden vê a lei de proteção de dados pessoais no Brasil

São Paulo – Edward Snowden acredita que as empresas de tecnologia podem se beneficiar do fato de terem advogados bem preparados para proteger seus interesses e evitar multas por violação das leis de proteção de dados pessoais. Em vigor na Europa, a chamada GDPR ganhou uma versão semelhante no Brasil, prevista para entrar em vigor em 2020. Durante o EXAME Fórum Segurança da Informação, Snowden, conhecido por denunciar um programa de monitoramento em massa nos EUA, expressou otimismo com a visão do judiciário brasileiro sobre o caso.

“Se o juízes e as cortes entenderem que as empresas de tecnologia têm os advogados mais caros do mundo, que entendem bem a razão de ser da lei e sabem que eles tentam violar essa intenção, e multarem as empresas de tecnologia por isso, a lei da União Europeia pode ser muito efetiva. Mas não sabemos porque não vimos esses casos ainda. O Brasil adotou o mesmo modelo e acredito que tenham sido adotados os mesmos números de multa sobre o faturamento global. Talvez o Brasil seja o primeiro país a evitar esses contornos. Mas teremos que esperar pelos casos realmente irem à Justiça”, disse.

Ele criticou a prática de empresas, como Facebook e Google, que colocaram avisos breves sobre a nova lei em seus serviços.

A nova lei de proteção de dados na Europa prevê multa de até 4% no faturamento global anual de empresas, o que pode significar bilhões de dólares para as empresas de tecnologia mais valiosas do mundo. Um dos vetos do presidente Michel Temer na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi o da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O presidente deve apresentar um novo projeto de lei para a criação desse órgão regulador.