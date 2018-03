Como deslogar de aplicativos no Facebook e proteger seus dados

São Paulo – O escândalo de dados do Facebook foi ocasionado por um aplicativo que Mark Zuckerberg chamou de abusivo que capturou dados de usuários de maneira imprópria. A empresa já fez mudanças nos seus termos de privacidade para impedir vazamentos semelhantes e se desculpou pelo caso.

Como medida de segurança, você pode optar por desconectar os aplicativos da sua conta no Facebook. Sabe aqueles jogos e testes online que você autorizou uma vez na vida a ter acesso aos seus dados? Eles podem ainda estar com eles.

Para desvincular os apps do seu perfil no Facebook, o procedimento é o seguinte:

Abra o Facebook em um computador e faça login na sua conta; Clique na setinha que fica no canto superior direito da tela e selecione a opção “Configurações”; – Clique na opção chamada “Aplicativos”; – Veja a lista completa de apps conectados clicando no item “Mostrar todos” que fica logo abaixo dos aplicativos que aparecem nesse primeiro acesso; – Escolha a quais aplicativos você quer continuar a estar conectado via Facebook. Determine quais são os apps que terão o acesso a dados revogado e clique no “X” que fica à direita de cada um deles. –

Tomando essas medidas, você pode evitar que futuros vazamentos de dados pessoais ocorram. No entanto, a rede social levou anos para corrigir o problema de que desenvolvedores de aplicativos para o Facebook poderiam ter acesso não só aos dados dos usuários que autorizavam o uso de seus apps, mas também às informações dos amigos deles.

Corrigido em 2014, o problema levou ao compartilhamento indevido de dados de 50 milhões de pessoas com a empresa de consultoria Cambridge Analytica. O caso gerou um movimento de incentivo na internet para que as pessoas apaguem seus perfis na rede social. Até Brian Acton, cofundador do WhatsApp e, hoje, parte da iniciativa Signal, que tem um app de mensagens cujo apelo é o foco na privacidade dos seus usuários, entrou na onda e publicou uma mensagem com a hashtag #DeleteFacebook.