Como deletar sua conta no Google+

São Paulo – O Google+ é uma rede social do Google criada em 2011, mas que não atingiu um grande número de usuários, como o Facebook. Após dois anúncios de vazamentos de dados pessoais, feitos pela própria empresa, ela será descontinuada em 2018. Preparamos um passo a passo para você que quer se adiantar e deletar o seu perfil no Google+ agora mesmo.

Antes de mais nada, certifique-se de que você está na conta do Gmail associada ao perfil no Google+ que deseja apagar.

Feito isso, é preciso seguir o seguinte procedimento:

Em um computador, acesse a página do Google+ e clique na opção Configurações, no menu lateral esquerdo na interface (ou clique aqui); Na lista de opções que aparecerá na tela, vai até o final, rolando a página para baixo e selecione “Excluir seu perfil do Google+”; Faça login na sua conta novamente para que o Google saiba que você mesmo tenta apagar sua conta; Marque o box no final da página que diz que você entende que a ação de apagar a conta é irreversível

Pronto, com esse passo a passo simples você pode apagar a sua conta no Google+ antes mesmo do fim da rede social.

