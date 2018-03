Como deletar seu perfil no Facebook

São Paulo – Após um escândalo de dados envolvendo uma empresa de consultoria chamada Cambridge Analytica, usuários de redes sociais popularizaram a hashtag #DeleteFacebook. Se você deseja sair do Facebook, veja como você deve proceder para fazer isso de forma efetiva.

Você pode escolher entre desativar seu perfil no Facebook, com a possibilidade de reativá-lo no futuro, ou deletá-lo permanentemente. Para desativar seu perfil, é preciso fazer o seguinte:

Acesse o Facebook a partir de um computador; Entre no menu de configurações da sua conta no Facebook; Clique na opção para fazer o download dos seus dados, no final da lista, caso queira guardar suas informações registradas na rede social; Selecione a opção “Gerenciar Conta”; Clique em “Desativar sua conta” Insira a senha do seu perfil no Facebook; Pronto, sua conta estará desativa.

Para deletar de vez seu perfil no Facebook, você pode ir direto para a página de remoção de contas e autorizar a exclusão. É preciso aguardar três meses até que todos os seus dados sejam apagados do acervo da empresa.