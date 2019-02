Como deletar áudios no WhatsApp para evitar vazamento de informações

São Paulo – Em uma entrevista a EXAME, Brian Acton, um dos fundadores do WhatsApp, afirmou que uma característica peculiar dos brasileiros é que eles amam usar a voz para se comunicar, seja por ligações via internet ou por áudios enviados no aplicativo. Se você usa áudios, como o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência Gustavo Bebianno, talvez seja importante saber que os recados de voz podem ser facilmente deletados para evitar vazamento de informações.

O procedimento de apagar uma mensagem de voz é o mesmo feito em um recado em texto, imagem, vídeo ou qualquer anexo. Você tem duas opções: apagar do seu histórico ou cancelar o envio da mensagem após receber uma resposta da outra pessoa ou grupo.

Para apagar uma mensagem de voz, seja no Android ou no iPhone, basta selecionar a mensagem tocando sobre ela por pouco mais de um segundo e tocar no ícone de lixeira que aparece no topo da interface do aplicativo. Ali, você encontrará as opções de apagar apenas para você ou apagar para todos. No segundo caso, o que acontece é que a sua mensagem é cancelada e some do seu histórico e também do histórico do destinatário.

Como as mensagens do WhatsApp podem vazar? A criptografia do aplicativo é o seu principal ponto forte. Apenas as pessoas que escrevem e as que recebem podem ver o conteúdo das mensagens. Nem mesmo o WhatsApp tem acesso aos dados, que passam por seus servidores totalmente codificados. A privacidade sempre foi a principal promessa dos fundadores do WhatsApp e que ainda é mantida atualmente pelo Facebook.

Para uma mensagem de voz trocada com um amigo vazar, o jeito mais fácil e comum é simplesmente encaminhá-la para outra pessoa, que a repassa para outras. Desse modo, é muito simples perder o controle da informação e ela pode ir parar nas mãos de quem não deveria.

Como salvar uma mensagem de áudio no WhatsApp

No smartphone Android, você pode pegar o arquivo e extraí-lo do WhatsApp. O caminho para fazer isso é o seguinte: abra o aplicativo Arquivos; pesquise pela palavra-chave WhatsApp; abra a pasta e entre na opção chamada Media; e pronto, eles estarão lá.

Ainda assim, vale notar que o formato de arquivos é pouco convencional, chamado opus. Conversores online gratuitos podem deixá-lo rapidamente em MP3. Ou então você pode ouvi-los com o aplicativo VLC, que executa a maioria dos formatos populares de mídia.