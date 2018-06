Como baixar o relatório de dados que o Google tem sobre você

São Paulo – O Google mantém uma página com link de download para o relatório com dados que a empresa já coletou sobre você. Com tamanho de cerca de 2 gigabytes, o arquivo traz informações sobre sua navegação no Chrome, interações no Gmail, no Fotos, no Maps, no Drive e no YouTube, para citar seus principais serviços.

O Maps, por exemplo, traz dados sobre o seu deslocamento diário e locais salvos, enquanto a área referente ao YouTube contém informações sobre comentários, playlists e inscrições.

Já o campo chamado “Minha Atividade” tem os dados sobre as suas interações nos diversos serviços do Google, incluindo o serviço de publicidade da empresa e a pesquisa por voz.

Você pode fazer o download do relatório com os seus dados neste link. Ele pode ser enviado ao Gmail (como um link para download) ou salvo no Google Drive quando estiver pronto para ser acessado.

O Google não é a única empresa a oferecer isso. Desde que a lei de proteção a dados pessoais entrou em vigor na Europa, conhecida como GDPR, as companhias de tecnologia foram obrigadas, mediante pagamento de multa, a oferecer ferramentas de download para exportação e importação de dados de seus serviços. Instagram, Facebook, WhatsApp e outras grandes empresas que oferecem serviços na web agora têm relatórios pessoais que podem ser baixados pelos usuários.