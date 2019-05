Como atualizar o WhatsApp e se proteger da falha de segurança

São Paulo – O WhatsApp reportou uma falha grave que permite a instalação de um software espião no seu smartphone. A falha já foi corrigida pela empresa, mas, para estar seguro, é preciso que seu celular tenha a versão mais recente do aplicativo.

Para atualizar o WhatsApp, basta acessar a sua loja de apps do celular. No Android, o caminho é entrar na Play Store, tocar no ícone de lista no canto superior esquerdo, selecionar meus a opção chamada “apps e jogos”, encontrar o WhatsApp na lista de aplicativos que será exibida e tocar em “Atualizar”.

No iPhone, é preciso abrir a App Store, tocar no ícone de atualizações, no menu inferior, encontrar o WhatsApp e atualizá-lo.

Caso o app não aparece na lista de atualizações do Android ou do iPhone, isso significa que ele já está na sua versão mais recente.