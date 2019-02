Como ativar o Find My Phone no iPhone e por que isso é importante

São Paulo – Se você já perdeu um iPhone, deve ter ouvido falar em um serviço da Apple chamado “Find My iPhone”. Ele serve para encontrar o seu aparelho por meio de informações de localização compartilhadas via internet com a sua conta na Apple, chamada Apple ID.

Quem não tiver ativado esse serviço gratuito não poderá encontrar o dispositivo perdido e poderá proteger sua privacidade apenas mudando a senha das suas contas. Não há nenhum outro recurso da Apple para encontrar o item perdido.

O caminho que você deve fazer para ativar o Find My Phone de segurança é o seguinte:

– Abra o menu Ajustes;

– Toque no seu nome de usuário e selecione a opção “iCloud”

– Ao final da lista de opções, ative o Find My iPhone

Com o Find My Phone ativo no seu dispositivo da Apple é possível realizar uma série de ações para encontrá-lo em um mapa – desde que ele esteja conectado à internet. Quando ele sumir de vista, você pode acessar o site do iCloud em um computador e tocar um som para achá-lo, se você o perdeu, por exemplo, dentro de casa. Se você tiver a autenticação em dois fatores da Apple ativa, não será possível acessar plenamente a sua conta do iCloud via internet. Ainda assim, há um atalho para o Find My Phone que não requer esse duplo credenciamento.

Caso você não saiba onde ele foi parar, você pode ativar o “Modo Perdido” para bloquear o aparelho com uma nova senha e exibir uma mensagem com o seu número de telefone para que quem quer que o tenha encontrado possa contatá-lo para devolvê-lo.

Ativar o “Modo Perdido” é especialmente importante para bloquear pagamentos que podem ser feitos com o Apple Pay, se você tiver cadastrado algum cartão no serviço de pagamentos do seu dispositivo. Para tirá-lo desse modo de segurança, é preciso inserir a sua senha ou desativá-lo no site do iCloud.

Se não houver mais chance de você encontrar o seu dispositivo ou se ele aparecer sempre como se estivesse desconectado da internet, ainda há um último recurso: apagar todos os seus dados remotamente. Quando ele for novamente conectado à internet, todos os seus dados serão apagados automaticamente, de modo a proteger a sua privacidade.

Como encontrar celular Android perdido ou roubado

O Google também conta com um recurso de segurança parecido com o Find My Phone. O nome é um pouco diferente: Find My Device. As funções são essencialmente as mesmas. Você pode tocar um som para encontrar o smartphone Android, colocar uma senha adicional no aparelho e exibir uma mensagem com o seu número de contato para a devolução ou apagar remotamente todos os dados do gadget. Para ativar o recurso, você pode baixar o aplicativo do Find My Device na Google Play Store gratuitamente.