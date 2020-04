Como assistir transmissões ao vivo pela TV

Nesse período de quarentena, as transmissões ao vivo estão sendo responsáveis por grande parte do entretenimento em casa. Artistas como Marília Mendonça, Jorge e Mateus, Fresno e até os streamers de videogames já realizaram transmissões para milhões e milhares de pessoas, tendo sido o principal assunto da internet pelos últimos dias.

Neste sábado, acontece o One World: Together at Home, evento organizado pela Organização Mundial da Saúde em parceria com a instituição Global Citizen e a cantora Lady Gaga. Com apresentações de diversos artistas, apresentadores e atores, a transmissão será por plataformas como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e alguns canais de TV, como a Globo.

A grande maioria dessas transmissões são realizadas por plataformas digitais – e assistir a um show por meio de uma tela pequena ou mediana de um celular ou computador pode ser incômodo. Para isso, EXAME reuniu dicas para possibilitar a transmissão de conteúdo digital para a tela da televisão:

Usando Chromecast

Uma das opções é o uso do Chromecast, acessório do Google que permite que usuários sem uma Smart TV transmitam conteúdo do smartphone direto para a televisão. Para fazê-lo funcionar, é necessário uma conexão com a internet e uma TV com entrada HDMI.

Para transmitir o conteúdo, o usuário deve conectar o cabo USB do aparelho na televisão e, em seguida, baixar em qualquer um de seus dispositivos o aplicativo Google Home. Feito isso, é necessário ligar o Bluetooth do celular, o que fará com que ele reconheça o Chromecast e conecte o smartphone com a TV. Uma conexão Wi-Fi é necessária para transmitir o conteúdo diretamente para a televisão.

Smart TVs

Caso possua uma televisão Smart – que são vendidas por marcas como Samsung e LG -, se a live estiver sendo exibida no YouTube, basta abrir o aplicativo no smartphone, pesquisar a live e clicar no ícone de transmissão no canto superior da tela. Então selecione a sua TV e o aplicativo será iniciado diretamente, deixando o smartphone livre para outras atividades.

Para evitar travamentos durante o show, uma dica é usar um cabo de rede que conecte a sua Smart TV direto no roteador Wi-Fi.

Espelhamento de tela

Outra opção, especificamente para quem possui um televisor Samsung, é o espelhamento da tela do smartphone Galaxy compatível com a função SmartView na TV. O usuário deve clicar no ícone desta função no menu de configurações e parear os produtos. Em outros smartphones Android e iOS – vale consultar os modelos elegíveis – o aplicativo SmartThings também permite esse espelhamento e é possível transmitir conteúdo de forma direta. Isso ajuda, por exemplo, a ver lives feitas no Instagram. Outra opção é fazer login na sua rede social no navegador de Internet da TV.

A maioria das TVs possui um sistema operacional intuitiva que também possibilita acesso direto aos aplicativos. Na Samsung, Tizen, e na LG, o webOS.

Outra possibilidade para espelhamento da tela de notebooks – de diversas marcas – na TV é o uso de um cabo HDMI. Já no caso de notebooks Samsung e TV da mesma marca, basta conectar os produtos na mesma rede Wi-Fi e acionar o comando FN+F4 no notebook e em “Conectar a dispositivo sem Fio” procurar pela Smart TV.

Fire TV Stick

Uma alternativa ao Chromecast é o Fire TV Stick, da Amazon. Ele também deve ser conectado ao televisor por meio de um cabo HDMI ou inserido diretamente, conectado a uma tomada e, depois, ao Wi-Fi.

O Fire TV Stick permite que o usuário transforme sua TV comum em Smart, garantindo acesso a aplicativos como Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Spotify, além de uma variedade de jogos e canais de notícias.