Como assistir ao evento da Apple ao vivo

São Paulo – A Apple apresentará hoje (30), às 11 horas (horário de Brasília), uma série de novidades sobre seus dispositivos em um evento sediado no Brooklyn, em Nova York. São esperadas novas versões do iPad mini e do iPad Pro, dessa vez com Face ID e quase sem moldura. A empresa também deverá apresentar um novo substituto do MacBook Air e atualizações nos iMacs e AirPods.

O evento será transmitido ao vivo e pode ser visto neste link. A Apple recomenda usar o navegador Safari ou o Microsoft Edge, além da possibilidade de transmissão pela Apple TV.