Como assistir ao casamento real do Príncipe Harry e Meghan Markle

São Paulo – Se você quer assistir ao casamento real do Príncipe Harry e Meghan Markle nesta sábado (19), não é preciso ir até a Inglaterra ou procurar o evento em algum canal de TV. O próprio YouTube da Família Real irá transmitir o casamento ao vivo para todo o mundo.

A transmissão mostrará toda a cerimônia, incluindo a procissão matrimonial, o casamento no Castelo de Windsor e os demais acontecimentos do grande dia do casal.

Quando terminar, o vídeo ficará disponível no YouTube para ser assistido no computador, celular ou smart TV.

Acompanhe o casamento real aqui, a partir das 7h de sábado.