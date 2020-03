Como as redes sociais estão combatendo a desinformação sobre o coronavírus

Diante da pandemia do novo coronavírus, as redes sociais precisam combater outro tipo de conteúdo viral que se propaga pela internet: a desinformação. Na noite do último domingo (29), o Twitter removeu tuítes do presidente Jair Bolsonaro, nos quais defendia que as pessoas voltassem ao trabalho. O presidente também citou o medicamento hidroxicloroquina como um tratamento para a doença covid-19, causada pelo novo coronavírus. No entanto, os estudos sobre eficácia da droga ainda estão em estágios iniciais e a afirmação, portanto, não era inteiramente verídica.

Rudy Giuliani, ex- prefeito de Nova York e atualmente um dos advogados do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, também teve um tuíte apagado pelo Twitter. Na mensagem, agora indisponível, Giluliani citava Charlie Kirk, que dizia que o medicamento hidroxicloroquina, usado contra a malária, lúpus e artitre reumatoide, tinha taxa de 100% de efetividade no tratamento da covid-19. A informação não procede. As pesquisas sobre o medicamento ainda são preliminares e os testes feitos em hospitais ainda são em caráter experimental.

Em nota, o Twitter informou que ampliou as regras da sua comunidade para abranger conteúdos contrários à saúde pública, o que justifica a remoção de conteúdos falsos em relação ao novo coronavírus.

O Google optou pela remoção do aplicativo Infowars da sua loja de apps para smartphones com sistema operacional Android. O Infowars, removido da loja virtual do iPhone há mais de um ano por conter conteúdos questionáveis, questionou medidas preventivas para a contenção da pandemia do novo coronavírus. Ao site americano Business Insider, o Google informou que combater a desinformação na Play Store tem sido uma prioridade da empresa. “Quando encontrarmos aplicativos que violem a política da loja por distribuir informações enganosas ou prejudiciais, vamos removê-los da loja”, informou a empresa.

Recentemente, o Google anunciou uma equipe de resposta a conteúdos sobre coronavírus que trabalha 24 horas removendo conteúdos falsos ou enganosos do buscador e do YouTube, ao mesmo tempo em que destacam conteúdos de autoridades de saúde pública.

Para reduzir a desinformação na rede social, o Facebook está direcionando seus usuários a sites oficiais de governos. A rede social tem, ainda, uma aba chamada “Centro de Informação Sobre o Coronavírus” em países europeus. O objetivo dela é concentrar e destacar informações verificadas sobre a progressão da pandemia.

Em um raro esforço conjunto, as empresas de tecnologia Facebook, Google, YouTube, Microsoft, LinkedIn, Reddit e Twitter divulgaram um comunicado conjunto em 16 de março falando sobre as medidas que tomam para conter a propagação de informações falsas sobre a covid-19.

“Estamos ajudando milhões de pessoas a permanecerem conectadas enquanto combatemos em conjunto fraudes e desinformações sobre o vírus, ao destacar conteúdos de autoridades em nossas plataformas, e ao compartilhar atualizações críticas em coordenação com agências governamentais de saúde em todo o mundo “, segundo o comunicado. “Convidamos outras empresas a se unirem a nós enquanto trabalhamos para manter nossas comunidades saudáveis e seguras”.