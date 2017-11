Como a Samsung se preparou para a Black Friday no Brasil

São Paulo – No terceiro trimestre deste ano, a Samsung entregou ao varejo 83,3 milhões de unidades de smartphones mundialmente, se posicionando à frente da Apple, que entregou 46,7 milhões, segundo a IDC. No Brasil, a empresa já se prepara para a Black Friday desde julho. A data já é mais importante para vendas do que as semanas que antecedem o natal.

Segundo dados obtidos por EXAME, a Samsung vendeu três vezes o número de celulares na Black Friday do ano passado em relação a 2015. Na semana que predeu o natal, a quantia de vendas foi por volta da metade da Black Friday.

Além disso, o mercado premium de smartphones (produtos que têm preços acima de 1.900 reais) cresceu 42% em número de unidades de outubro para novembro, em 2016, segundo dados da consultoria GFK, o que indica a busca por modelos mais sofisticados.

Ao longo do ano, a empresa lançou celulares para as linhas Galaxy J, Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Note, sendo a última a mais importante para a marca atualmente pois o Galaxy Note8 rivaliza com o iPhone 8 Plus, da Apple. O mais recente integrante é o Galaxy A5 (2017) com memória de 64 GB.

Em seu site oficial, a Samsung tem uma página que ajuda o consumidor a escolher o melhor aparelho de seu portfólio. Ela destaca os principais recursos do smartphone mais indicado para o seu perfil.

Em entrevista a EXAME, Antônio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, disse que a confiança na marca ainda é mais importante do que o preço baixo para o consumidor. “O cliente quer boa oferta mas não quer só o menor preço por um produto que depois não atenderá à sua necessidade”, afirmou Quintas.

O segmento de tablets também ganhou novos representantes da Samsung neste ano, como o Galaxy Tab S3. De acordo com a GFK, os produtos da marca representam 47% das vendas de tablets no Brasil neste ano.

Os acessórios inteligentes Gear 360, Gear IconX, Gear S3 Classic também devem estar entre as promoções da Samsung na Black Friday. Muitos dos descontos serão oferecidos no próprio site da empresa.

Smart TVs

O segmento de Smart TVs também terá destaque na Black Friday da Samsung. Em especial os modelos 4K estarão com descontos e alguns deles podem oferecer recursos como a integração com jogos de computadores por meio da plataforma da Valve, chamada Steam Link, ou a função de HDR, que regula brilho e contraste das imagens para oferecer cenas com maior fidelidade de cores ao usuário.

A aposta da empresa neste ano é nos modelos com resolução 4K, que devem ter os maiores descontos do segmento. Os lançamentos de TVs mais recentes da marca são a linha Qled (nova categoria premium) e o modelo UHD The Frame, que tem um Netflix de arte.

No ano passado, o faturamento de TVs no mês da Black Friday teve alta, e chegou ao patamar de 59%, comparado ao mês anterior. A Samsung cresceu acima da média, chegando a 69% de incremento no período. Isso ajudou a marca a atingir 47% do faturamento de todas as TVs vendidas no Brasil.

De acordo com Erico Traldi, diretor associado de produto das áreas de TV e áudio e vídeo da Samsung Brasil, os televisores devem ser oferecidos por preços abaixo da média nesta Black Friday. “Esperamos preços promocionais com descontos de até 20% no varejo”, afirmou Traldi.