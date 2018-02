Como a Netflix, YouTube agora permite download de vídeos

São Paulo – O Google lança hoje (1) no Brasil o YouTube Go, um aplicativo que permite baixar vídeos para o seu celular com sistema Android e assisti-los vídeos offline.

Vídeos de youtubers, palestras, trailers e vários outros podem ser baixados para o smartphone quando você estiver em uma rede Wi-Fi e, portanto, não é preciso gastar dados de internet móvel para vê-los em qualquer lugar.

Logo que selecionamos um vídeo no YouTube Go, uma janela com o gasto de megabytes de internet é apresentada em três categorias: baixa, média e alta qualidade. A quantidade de espaço livre no seu aparelho também é rapidamente mostrada para você escolher o melhor para o seu caso. Ao selecionar uma das qualidades de imagem disponíveis, você pode simplesmente assistir ao vídeo online ou baixá-lo para o seu celular.

Quem escolher o download, poderá ainda compartilhar o vídeo com seus amigos por meio de Bluetooth, que não requer nenhuma conexão com a internet.

O lançamento do YouTube Go no Brasil acontece depois de um teste inicial feito na Índia, iniciado em 2016. Agora, o aplicativo chega a um total de 21 países, incluindo Argentina e Bolívia.

Nada de músicas…

O YouTube Go é um aplicativo feito para o consumo de vídeos, e não de músicas. O Google não autoriza o download de clipes musicais ou músicas no app.

De acordo com a empresa, o motivo é que não há contratos de direitos autorais que permitam o download no YouTube Go. Ao mesmo tempo, a medida evita que o novo aplicativo concorra diretamente com outro produto digital da empresa: o Google Play Music, rival do Spotify e da Deezer.

…Mas filmes sim

Nos testes realizados pelo Site EXAME, o YouTube Go permitiu o download de filmes completos que estão indevidamente publicados no YouTube.

Sobre isso, o Google Brasil informou que os conteúdos da plataforma estão disponíveis no YouTube Go como estão no site do YouTube e que as detentoras dos direitos autorais podem solicitar que filmes sejam retirados do ar. Vale notar que o próprio Google vende filmes digitais pela Play Store.