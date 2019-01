Com quatro câmeras, Samsung lança Galaxy A9 no Brasil

São Paulo – A Samsung lança nesta terça-feira (22) o smartphone Android Galaxy A9 no Brasil. O aparelho é o primeiro a chegar ao mercado nacional com quatro câmeras traseiras. O preço sugerido do dispositivo é de 3.199 reais e ele estará disponível a partir desta semana.

Com revestimento de vidro e alumínio, o smartphone conta com tela de 6,3 polegadas, seguindo o conceito apresentado em 2017 de display infinito. As opções de cores são preto, azul e rosa.

Por dentro, o Galaxy A9 tem 6 GB de memória RAM, 128 GB de espaço de armazenamento, processador Snapdragon 660 e bateria de 3.800 mAh (com carregamento rápido).

Assim como no Galaxy S9, há sensor de digitais e reconhecimento facial para desbloqueio de tela. Outras funções como Dual Messenger (que duplica WhatsApp, Messenger, entre outros), Samsung Pay, compatibilidade com relógios das linhas Gear e Galaxy e a Pasta Segura também estão presentes no A9.

Por que quatro câmeras?

O A9 tem lentes para fotos amplas, com fundo desfocado ou com zoom (sem a perda de qualidade comum no zoom digital).

Combinadas, duas câmeras, uma de 5 megapixels e outra de 24 megapixels, atuam juntas para criar o efeito chamado pela Samsung de foco dinâmico, conhecido em fotografia como efeito bokeh. A outra lente, de 8 megapixels, é grande angular, como em uma GoPro. A ideia é tirar fotos que captem uma ampla área, recomendável para ambientes externos. Nesse modo, há um otimizador de cenas, que melhora suas fotos de acordo com diferentes situações. A quarta câmera, de 10 megapixels, é usada para aproximar a imagem, criando o zoom.

Um dos efeitos que a Samsung coloca pela primeira vez em um smartphone no Galaxy A9 é uma regulagem de iluminação na câmera frontal, que é de 24 megapixels. Isso permite deixar o rosto mais iluminado nas fotos.

“Um fotógrafo profissional tem diferentes lentes para situações distintas. Sem sair do lugar, ele consegue aspectos diferentes nas fotos. Essas lentes são muito caras. O que trazemos no Galaxy A9 é esse conceito, sem o custo adicional das lentes, como nas câmeras”, afirma Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de celulares da Samsung Brasil.

Desde que foi lançado até o momento, o smartphone Huawei P20 Pro, que tem três câmeras, liderou o ranking de fotografia do DxoMark, uma das principais referências de foto mobile. Com o novo A9, de quatro câmeras, a Samsung busca oferecer uma opção versátil para os entusiastas da fotografia.

A Huawei já atuou no Brasil no passado. No ano passado, ela fez, e desfez, uma parceria com a Positivo Tecnologia para lançar seus produtos premium no Brasil. Até o momento, a empresa chinesa não tem previsão oficial de voltar ao nosso mercado.

Mercado

De acordo com dados da consultoria GfK, o mercado de smartphones premium, que custam mais de 1.900 reais, aumentou 16%. A Samsung cresceu 8 pontos percentuasis a mais, ou seja, 24% nesse segmento.