Com quarentena, uso de Wi-Fi em celulares aumenta em todo o mundo

Um dos principais passatempos para realizar em casa é, claro, utilizar a internet. Se você trabalha em escritório, provavelmente tem trabalhado de casa nas últimas semanas. E em tempos de quarentena, onde o tempo gasto dentro da própria casa é maior do que o usual, usuários acabam utilizando ainda mais os serviços de redes móveis – o que acaba sendo, basicamente, durante o tempo todo em que estão acordados. A Opensignal, empresa de análise de redes móveis realizou um estudo sobre o aumento do uso de Wi-Fi devido a quarentena pelo novo coronavírus.

Com o aumento do uso das telecomunicações, a Opensignal passou a monitorar diversas localizações do mundo, para identificar a porcentagem de aumento do uso de internet em casa.

Na América do Sul, a companhia observou que houve um aumento considerável do uso de Wi-Fi. Em países como Argentina, Brasil e Peru, o tempo aumentou cerca de 11,9%, 8,1% e 20,4%, respectivamente.

No Brasil, a companhia analisou que a penúltima semana de março foi a que mais registrou um aumento na porcentagem de uso de Wi-Fi desde o início do ano, fechando com uma taxa de 70,1%. Confira, abaixo, o gráfico divulgado pela empresa:

Já na América do Norte, países como Canadá, México e Estados Unidos registraram um aumento de, respectivamente, 8,1%, 5,6% e 9% durante a terceira semana de março.

O aumento, que foi registrado semanalmente desde o início de janeiro, entre a segunda e a terceira semanas do mês foi de mais de 25% em países como Filipinas e Espanha, e entre 20% e 25% em localizações como Itália, Suíça e Peru. Confira, abaixo, o gráfico global divulgado pela Opensignal:

O crescimento do uso de Wi-Fi em dispositivos móveis é mais notável durante as últimas semanas de março, quando a quarentena passou a ser mais intensificada.

Visto que usuários passaram a usar mais dispositivos móveis para trabalho, assistir a filmes ou séries e navegar por redes sociais enquanto em casa, o aumento da porcentagem foi acima do esperado – e, caso a quarentena continue, a porcentagem deve crescer ainda mais.