Com novo recurso, Snapchat deixa de ser copiado para copiar

São Paulo – O Snapchat está anunciando hoje um novo recurso: chats por vídeo para vários participantes.

Essa novidade funcionará dentro da ferramenta Chat da rede social, que permite a interação de vários usuários. “Hoje, estamos deixando o Chat ainda mais divertido. Agora você pode fazer chats de vídeo com até 16 de seus amigos de uma vez só”, escreve a empresa em um comunicado em seu site.

Para isso, basta tocar no sinal de câmera que estará disponível dentro do chat. Cada participante receberá uma notificação com convite para se conectar à conferência de vídeo.

A empresa deixa claro que a forma de interação fica à escolha do usuário. Será possível se conectar apenas por áudio, usar as Lentes ou continuar apenas enviando mensagens de texto.

O lançamento inverte uma lógica que marcou a relação do Snapchat com concorrentes (em especial com Facebook/Instagram): ele deixa de ser copiado e, desta vez, copia um recurso. Conferências por vídeo são comuns em apps como Facebook Messenger, entre outros.

O Snapchat alerta que o recurso será lançado aos poucos durante esta semana para usuários ao redor de todo o mundo.