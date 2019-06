Com novo app, Facebook vai pagar por dados de usuários

São Paulo – O Facebook vai voltar a pagar usuários para monitorar o que eles fazem em seus smartphones. Isso acontecerá por meio do aplicativo chamado Study. A empresa quer saber detalhes sobre o seu perfil e rotina de uso de aplicativos. Dados como seu país e tempo você passa usando aplicativos serão consultados pela rede social, com o seu devido consentimento, mas informações privadas ou sigilosas, como mensagens e senhas, não serão monitoradas.

O aplicativo será oferecido somente a pessoas com 18 anos ou mais e apenas para smartphones com sistema Android, que oferece maior acesso a informações do aparelho (quando as ações são aprovadas pelo usuário).

A empresa não informa o quanto pagará pelo uso do aplicativo, mas garante que todos os usuários do Study serão recompensados. O app estará disponível, inicialmente, apenas dos Estados Unidos e na Índia. Mesmo já estando em mercados restritos, o Facebook oferecerá o download a apenas alguns usuários, por meio de anúncios que serão exibidos a eles.

O Google também conta com um aplicativo que remunera usuários, o Rewards, que oferece créditos na loja virtual de apps, filmes, livros e música Play Store. Mas o funcionamento dele é diferente: o usuário recebe alguns centavos por pesquisas de mercado.