Com iPhone de até 10.000 reais, Apple mantém crescimento

Nada está tão bom que não possa melhorar. A empresa de tecnologia Apple, dona do iPhone, divulga nesta quinta-feira seus resultados do terceiro trimestre com expectativa de aumento de 18% na receita, para 62 bilhões de dólares.

Assim como nos trimestres anteriores, o aumento das receitas deve vir de produtos cada vez mais caros. A Apple aumentou em 200 dólares o valor do MacBook Air e do iPad Pro. Os novos produtos lançados seguem a mesma trajetória. O novo iPad é mais leve que o anterior, mas a diminuição de material não significa redução de custos. O novo iPad Pro custará 799 dólares, 150 dólares mais caro do que o modelo anterior. O valor do modelo de 12,9 polegadas será de 999 dólares. O aumento parece não importar para os clientes, que também já compraram a ideia do ‘good, better, best’, vendida pela marca.

Esse slogan começou a ser usado no ano passado, e gerou bons frutos. Em agosto deste ano, a marca foi a primeira a registrar 1 trilhão de dólares em valor no mercado. Foi com esse recorde que as ações da empresa passaram a valer mais do que 75 dólares. Na quarta-feira, as ações valiam 82 dólares, um aumento de 4,37% em relação ao segundo trimestre. Analistas esperam um aumento de 2,78 dólares por ação no anúncio de hoje.

Analistas estimam que a venda de unidades de iPhone caia em relação ao trimestre anterior, mas que o preço médio de venda aumente. Segundo a empresa anunciou nesta terça-feira, os novos modelos do iPhone Xs chegarão ao país custando até 10.000 reais na versão Max de 512 GB.

Essa nova linha deve ser responsável por 56% das vendas da marca e deve ser analisada de perto por investidores hoje. O Apple Watch também, uma vez que há a perspectiva de que objetos vestíveis possa ser a próxima grande onda de crescimento da companhia.

A meta para o fim do ano é que o último trimestre, tradicionalmente o melhor em vendas, traga um faturamento recorde de 100 bilhões de dólares.