Com explosão de pesquisas, Google cria página sobre covid-19

Ao registrar um pico de pesquisas sobre o novo coronavírus, o Google decidiu criar uma página especial para a doença causada pelo vírus, chamada covid-19.

Disponível apenas em inglês, o site mostra informações sobre o que é a doença e como ela se espalha, além de elencar uma série de links de entidades de saúde americanas.

A página reúne também informações sobre como lidar com a quarentena, estatísticas a respeito dos países que o novo coronavírus já afeta e dicas para prevenir o contágio.

“O novo formato organiza a página de resultados de pesquisa para ajudar as pessoas a navegar facilmente por informações e recursos úteis, e ainda tornará possível que adicionemos mais informações com o passar do tempo”, escreve Emily Moxley, engenheiro de produto de pesquisa no Google, em um blog oficial da empresa americana.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump pegou o Google de surpresa ao anunciar que a companhia teria uma página especial para ajudar as pessoas a lidar com a crise do novo coronavírus. O Google possuía apenas um projeto-piloto na Bay Area, em São Francisco, na semana passada. A nova página está disponível mundialmente, ainda que somente em inglês, mas ainda não possui todos os recursos do projeto, como onde é possível realizar um teste para verificar quem tem a doença.

