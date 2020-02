Com coronavírus como isca, golpe rouba dados de usuários na internet

São Paulo – Um novo golpe digital pode estar roubando dados de usuários brasileiros na internet. E utilizando um suposto vídeo que mostra a construção do hospital Huoshenshan, na China, erguido em menos de 10 dias para tratar pacientes infectados com o novo coronavírus, para fazer isso. Acontece que para conseguir ter acesso ao conteúdo, o internauta acaba infectando seu dispositivo com um arquivo malicioso.

O vírus em questão é um malware chamado de Guildma e que utiliza a terminação .msi. Difícil de ser detectado, ainda mais em smartphones que não contam com aplicativos de antivírus instalados, o programa funciona como um espião e é capaz de roubar dados que vão desde informações pessoais até códigos de acesso à contas bancárias.

Identificada pela Kaspersky, a ameaça pode até mesmo permitir o acesso remoto do dispositivo infectado por terceiros. Ou seja, é possível que alguém consiga acessar qualquer aplicativo em seu smartphone sem a sua autorização. Não há informações de quantos usuários já foram vítimas.

É altamente recomendado não abrir ou fazer o download de arquivos de sites suspeitos ou desconhecidos e nem clicar em qualquer link enviado em redes sociais ou aplicativos de mensagem. Outra dica é manter o aparelho com um antivírus atualizado.