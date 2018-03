Com anúncio do Galaxy S9, busca por smartphones anteriores cresce

São Paulo – O anúncio da linha Galaxy S9, feito em Barcelona, gerou um aumento de buscas por smartphones das gerais passadas da Samsung. De acordo com um levantamento da empresa de comparação de preços Zoom, o crescimento foi de 10% no interesse pelo produto em sua plataforma online de pesquisas.

Foram analisados dados referentes a dez modelos de smartphones da linha Galaxy S. O mais procurado foi o aparelho topo de linha de 2016, o Galaxy S6 edge, que já tem o visual com tela de laterais curvas.

O levantamento foi feito com base em dados coletados nos dias 1º e 26 de fevereiro–dia seguinte ao anúncio do produto.

“Será que os consumidores estão ansiosos para a chegada do concorrente do iPhone X? Aqueles que não fazem questão de ter um modelo de última geração, devem ficar de olho nos aparelhos das gerações anteriores da linha Galaxy S, que podem ter redução de preço”, diz Thiago Rocha, especialista de produtos do Zoom.

Ainda não temos os valores. O lançamento no Brasil será em março, para ficar por dentro, acompanhe os nossos canais, Vlad! 😊 — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) February 26, 2018

Ainda sem preços definidos, os novos Galaxy S9 e Galaxy S9+ serão lançados no Brasil ainda no mês de março, segundo informações divulgadas pela Samsung no Twitter.

Confira a seguir o ranking do Zoom, que analisa a movimentação de preços de dez smartphones da linha Galaxy S em fevereiro.